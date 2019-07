Chiara Ferragni e Fedez a Tokyo: la notte di passione senza Leone

Può dirsi una settimana avvincente quella che vede protagonisti Fedez e Chiara Ferragni in Giappone. La biondissima influencer marketing starebbe mantenendo il riserbo su un progetto top secret. E tra visite presso i negozi dedicati ai Pokémon e capatine ai vari siti per collezionisti di gadget giapponesi, i Ferragnez hanno ritrovato la passione che ha dato alla luce Leone.

Nel corso di una serata, i due sposini si sono concessi del tempo libero nel noto locale Kill Bill, per poi abbandonarsi a piccoli momenti piccanti in assenza del loro primogenito Leone, che hanno stupito il popolo del web.

In alcuni scatti finiti sui social, i due appaiono infatti protagonisti di diversi siparietti hot: Chiara Ferragni fa finta di leccare il dito del marito e Fedez bacia con la lingua in bella vista la moglie. Per il bollente appuntamento serale made in Japan, la skinny influencer Ferragni ha sfoggiato un abito minimal nero, firmato Sarah Cole x TBS.

Cosa sappiamo della vacanza giapponese di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si trova in Giappone, per girare delle scene dedicate al suo documentario, che potrebbe uscire a breve (si vocifera a settembre). Alla regia del docu-film vi è a quanto pare Elisa Amoruso, autrice dei documentari Fuoristrada e Strane straniere e anche sceneggiatrice di Passione sinistra di Marco Ponti. Sarà anche questo oggetto di critiche? Non ci resta che aspettare.