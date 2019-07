Chiara Ferragni e la mano sulla pancia che insospettisce i fan: "Bebè in arrivo?"

Chiara Ferragni si è presa una pausa domenicale per trascorrere la giornata con il marito Fedez e le sorelle al Castello di Rivalta, e ha postato vari scatti della splendida location, a lei molto cara. Ma una foto in particolare ha scatenato subito l’ilarità e la malizia dei fan: nello scatto la bionda 32enne appare seduta in mezzo alla natura con una mano appoggiata sulla pancia.

“ C’è qualche bella novità in arrivo? Ti tocchi la pancia!” , scrive una fan, a cui seguono a ruota i commenti incuriositi di altri utenti, che hanno interpretato la sua posa come il gesto eloquente di una donna in dolce attesa. “Perché ti mantieni la pancia? Sei incinta? ” , e ancora: “Ma quella mano sul pancino?” , “ Credo che qualcuno stia per avere un altro bimbo!”.

Chiara non ha risposto alle tante supposizioni, ma i commenti su una sua presunta gravidanza spuntano di frequente sotto le sue foto, soprattutto da parte di quelle fan che vorrebbero vedere una piccola Chiara al fianco di Leone. Sarà un’estate all’insegna degli impegni, quella di Chiara Ferragni. L’influncer nostrana è impegnata infatti in tutta Europa con la presentazione della capsule di make-up LancomeXChiaraFerragni che ha già toccato Madrid, Francoforte, Amsterdam e ora Parigi.