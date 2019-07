Chiara Ferragni e il ricordo speciale prima di conoscere Fedez

Chiara Ferragni e Fedez, i Ferragnez, sono la coppia più seguita su Instagram e non solo per i consigli di moda o per la musica. Non sono, però, solo un cantante e una influencer ma anche i genitori del piccolo Leone che con la sua simpatia e sorrisi ha conquistato i follower dei genitori.

Il ricordo di Chiara Ferragni

Il piccolo Lello, come lo chiama in modo affettuoso il papà Federico, la simpatia la deve aver presa dai genitori. Lo dimostrano ogni giorno i loro scherzi e, durante l'ultima diretta dei due, c'è stata la conferma. Chiara e marito si trovavano nei pressi di un castello quando lei ha cominciato a parlare di un ricordo romantico: "Siamo in questo posto bellissimo che è un castello, che io amo. Ci sono andata tantissime volte. Una delle ultime volte che sono venuta qua d’estate è quando poi ho mandato il primo messaggio a Fede…". Inizialmente il cantante guardava la moglie incredulo, come se non sapesse cosa avrebbe detto da lì a poco. Al momento della rivelazione del ricordo Fedez, però, le ha detto qualcosa e poi il video si è interrotto.

In un secondo video Chiara, questa volta da sola, ha ripreso il discorso è ha detto: "Fede mi ha interrotto, però dicevo che in questo posto in cui venivo da quando ero bambina, nel 2016 qui, dopo una cena con i miei genitori e le mie sorelle, è quando ho fatto lo Snapchat cantando la canzone di Fede. E poi abbiamo cominciato a scriverci"

