Chiara Ferragni, Fedez e Leone mostrano i piedi. I fan si scatenano: "Che schifo, segnalateli"

Fedez condivide la gioia di essere finalmente diventato papà pubblicando su Instagram l’ennesimo scatto di famiglia che ha raggiunto in poco tempo più di 700mila like e collezionato oltre 6mila commenti. Nello scatto in questione, i piedi della famiglia Ferragnez al completo accompagnati da un'ironica didascalia: “Gli occhi azzurri della mamma, per fortuna i piedi del papà” .

Inutile negare che i piedi della Ferragni siano famosi sui social per essere bersaglio degli hater. Questa volta, però, è lo stesso rapper a darli in pasto al web che, come prevedibile, si è scatenato tra commenti molto duri e ironie di ogni tipo.

“Solo io lo vedo o il quarto dito di Chiara è enorme?” , domanda un follower. E ancora: “Il quarto dito sembra un'arancina” . C'è poi chi commenta i piedi in generale: “Ma a Chiara le dita le hanno montate random?” , “La Ferragni si differenzia sempre. Specie quando sceglie di sperimentare invertendo le dita dei piedi a caso” , “Film horror preferito: the Ferragnez’s feet” , “Dovrebbero segnalare la foto per contenuti sensibili… Che schifo!” e “Prima di vedere questa foto ero feticista, grazie per avermi curato” . Infine, un hater non si risparmia riferimenti cinematografici di un certo livello: “Con i piedi di Chiara ci hanno girato il Signore degli Anelli” .

Per non parlare poi di chi ipotizza uno scambio di ruoli. “Fede, da quando lo smalto?” , scrive un utente. Gli altri rispondono in coro: “La dura verità: sono i piedi di Chiara…” e “Come minimo mi auguro che sia di Lancôme” .

In ogni caso, la foto spopola sui social e l'influencer e suo marito non se ne fanno certo un cruccio. Anzi, ci scherzano su.

