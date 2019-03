Chiara Ferragni, foto inedita col pancione: “Ero insicura del mio corpo"

Anche i personaggi famosi hanno le loro debolezze. E Chiara Ferragni, l’influencer più conosciuta e pagata al mondo, oggi ha voluto mostrarne una, pubblicando su Instagram uno scatto risalente a 13 mesi fa. Nella foto la Ferragni mostra il suo pancione, di 36 settimane, nella sua casa di Los Angeles dove nel 2018 trascorse le ultime settimane in vista del parto.

Una fotografia inedita, ha precisato l’imprenditrice digitale (come ama definirsi lei), che non ha voluto pubblicare all’epoca per un motivo personale: “In quel periodo mi ricordo di aver deciso di non pubblicare questa foto, e non perché avevo una macchia sul mio denim bianco. Mi sono sentita insicura di condividere il mio corpo a quello stadio della gravidanza. Anche se ho un grande rapporto con il mio corpo, non sono sempre sicura di me stessa, una gravidanza è sia magica che difficile su tanti livelli. Solo le donne che lo hanno provato possono davvero relazionarsi con questa cosa”.

Un messaggio diretto e decisamente personale, quello di Chiara Ferragni, sull’importanza di amare il proprio corpo, sempre e comunque. Lei che non ha mai usato filtri con i suoi followers e che del suo corpo (e dei suoi tatuaggi) ha fatto il fulcro del suo business, prosegue nel post: “Ora, a un anno di distanza, tenendo tra le mie braccia la persona che amo di più al mondo (il figlio Leone) posso dire questo: corpo sono così orgogliosa di te. Per tutte le volte che mi hai fatto battere il cuore, per tutte le volte che mi hai amata anche quando io non lo facevo abbastanza”. E conclude con un messaggio positivo per tutte quelle giovani ragazze che combattono ogni giorno con l’aspetto esteriore: “Amare il proprio corpo è un lungo processo, ma incoraggio davvero ognuno di voi a darsi qualcosa di bello ogni volta che vi guardate allo specchio. Questo è il modo in cui inizia la rivoluzione della fiducia in sé. Ama te stesso prima, in questo modo anche gli altri ti ameranno”.