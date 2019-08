Chiara Ferragni incinta? L'indizio da un post Instagram

Le voci di corridoio che vorrebbero Chiara Ferragni (32) incinta per la seconda volta non accennano a diminuire. Su Instagram, la moglie di Fedez (30) e madre del piccolo Leone Lucia (1 anno) ha pubblicato una foto che ha lasciato i follower con più di un sospetto. Nell'immagine in questione alcuni utenti hanno notato un pancino sospetto della blogger cremonese. Tuttavia, almeno per il momento, non è arrivata alcuna conferma da parte della diretta interessata.

Manca però anche una smentita al riguardo e le perplessità di conseguenza rimangono. A tutto ciò bisogna aggiungere che difficilmente Chiara Ferragni risponderà ai dubbi dei suoi fan riguardo l'argomento. Intanto, la flashion blogger più seguita d'Italia continua le sua vacanze estive. Dopo essere andata in Giappone (facendosi fotografare vestita da Sailor Moon) ed aver toccato la Sicilia, al momento Chiara Ferragni si trova ad Ibizia assieme a Fedez ed al loro figlioletto.

Tornando alla precitata foto pubblicata su Instagram, in essa è possibile vedere la 32enne a passeggio per le strade di Santa Getrudis mentre porta il passeggino con a bordo il piccolo Leo. Chiara Ferragni appare qui in posa e indossante un completino a pois bianchi che lascia intravedere la sua silhouette. La gonnellina copre la sua pancia, ma nonostante tutto è possibile notare un lieve "rigonfiamento" sospetto. Un gonfiore che si nota ancor di più grazie al marsupio firmato Chanel che la fashion blogger porta leggermente sotto alla pancia. Unica cosa certa per ora sono i sospetti che permangono.

