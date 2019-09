Chiara Ferragni, l’accappatoio rischia di cadere

Il 4 settembre è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia il docufilm Unposted, il racconto in versione estesa della vita dell’influencer tanto in ambito professionale quanto personale. Per l’occasione, Chiara Ferragni è arrivata sul red carpet con un elegantissimo abito nero firmato Dior pieno di strass, accompagnata dal marito Fedez.

Reduce dalla première, l’influencer ha così voluto mostrare qualche piccolo retroscena prima della sua sfilata. Nella foto che ha condiviso su Instagram, Chiara si mostra in accappatoio mentre un’affollata equipe di parrucchieri e truccatori si prendono cura di lei nei minimi dettagli. Ma ciò che cattura l’attenzione è un dettaglio: l’accappatoio è aperto e si vede chiaramente che sotto Chiara è completamente senza reggiseno. Inevitabile, quindi, l’incidente hot scampato per miracolo, visto che l’accappatoio si tiene su quasi per magia.

Non è assolutamente la prima volta che accadono imprevisti del genere e, come sempre, il popolo del web si divide tra chi apprezza e chi trova qualcosa da ridire. Ecco alcuni commenti dei suoi più fedeli fan: “Sei stupenda” , “Stai benissimo, con questa acconciatura sembri una vera principessa” e “Una vera diva” , sono alcuni dei milioni di complimenti che Chiara ha ricevuto. C’è anche chi ne ha celebrato la sua bellezza paragonandola all’iconica Marilyn Monroe. Tuttavia, dall’altra sponda piovono critiche di ogni genere: “Manca solo la beatificazione ora, sempre più senza parole…” , “Escile dai tanto lo so che vuoi farlo!” , “Tanto sei piatta, non c’è niente da vedere” e “Dalla troiag***e all’eleganza è questione di un attimo, hai una tua identità?” .

Insomma, anche quando Chiara dà prova della sua eleganza, non c’è niente da fare e c’è sempre una schiera di haters pronta a criticarla gratuitamente. Per fortuna, però, lei non sembra curarsene minimamente.

