Chiara Ferragni lancia una linea "make-up", ma è polemica: "40 euro per un mascara, anche no!"

La celebre brand-ambassador, Chiara Ferragni, ha fatto sapere ai suoi follower di aver lanciato una linea femminile di prodotti per il make-up.

La biondissima Ferragni ha infatti pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram un post, nella cui descrizione ha riportato le prime curiosità sul nuovo brand per il quale fa da testimonial.

"Nuovo tutorial realizzato utilizzando la mia collezione, con il mio make-up artist @manuelemameli. Spero vi piaccia! Acquistate la collezione al link in biol" ha scritto Chiara, nell'ultimo post condiviso in rete con i suoi fedeli sostenitori.

Ma i prodotti lanciati dalla fashion-blogger in "limited edition" sono già finiti nel mirino delle critiche, giunte da parte di chi contesta i prezzi troppo cari imposti per il brand dell'influencer. "40 euro per un mascara, anche no!", si legge tra i commenti riportati dagli utenti sui social.

La Ferragni è reduce dai festeggiamenti del suo 32esimo compleanno, per il quale ha ricevuto un anello dal marito Ferez, dal presunto valore di 50.000 euro.

