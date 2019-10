Chiara Ferragni manda in tilt Trastevere: ressa fuori dal locale dove era a cena

Chiara Ferragni non passa inosservata. Il fine settimana capitolino, che la bella influencer sta trascorrendo con il marito Fedez e il loro figlio Leone, sta diventando una vera e propria caccia al vip. La coppia, che insieme alle sorelle della Ferragni si sta concedendo qualche giorno di relax a Roma, è infatti seguita da paparazzi, fan e curiosi. Una prova? La cena che la famiglia ha consumato venerdì scorso in un quartiere della capitale, che alla fine si è trasformata in un assedio.

Chiara Ferragni e Fedez, insieme ad altri familiari, stavano cenando in una nota taverna di Trastevere. L'impreditrice digitale non è passata inosservata con il completo viola e con lo scollo profondo che ha messo in risalto il decolté. Tanto che sui social i soliti follower non si sono risparmiati battute piccanti sul suo seno. La coppia ha pubblicato numerose storie e foto su Instagram per documentare, come di consueto, la serata. Ed è proprio il tag del posto dove stavano mangiando che ha attirato l'attenzione di fan e follower romani, che si sono precipitati fuori dal locale. Al termine della cena, rigorosamente a base di pasta (in onore della giornata mondiale della pasta, come ha sottolineato l'influencer), la coppia ha lasciato il locale. Impresa non facile vista la folla accalcata fuori dalla taverna.

I video pubblicati dai follower su Instagram hanno mostrato la coppia, sorridente e felice, mentre si faceva largo tra i curiosi. A fargli strada è stato il personale del ristorante, che ha scortato la Ferragni e Fedez fino all'auto di servizio con la quale sono rientrati in albergo. Chiara Ferragni prima di salire in auto ha ringraziato i sostenitori salutandoli con affetto.