Chiara Ferragni massacrata dai social: “Leone ha le pa**e piene di te e delle tue foto”

Chiara Ferragni oggi non ha avuto nemmeno il tempo di postare il ritratto di famiglia che la vede con il marito Fedez e il figlio Leone posare per l’obiettivo mentre, in tenuta casual, con sneaker e calzoncini, saluta i suoi follower prima di partire per le vacanze, che subito in migliaia hanno preso d’assalto il suo account per farle sapere cosa ne pensavano della sua didascalia: “ #TheFerragnez go on holiday ”.

Nulla di buono, a giudicare dalla dose di astio che si è riversata da ogni dove, colpendo la bionda influencer con insulti rivolti sia a quello che è reputato il suo essere sempre in vacanza, “ e quindi questa ennesima vacanza cosa sarebbe? La ferie dalle ferie? ” che a come svolge il suo ruolo materno, con centinaia di hater che le scrivono che ha “ fatto un figlio per usarlo sui social, non starci mai e farlo crescere alla tata a cui lo mollerà per farsi i ca**i suoi in vacanza tutto il giorno, tranne quando lo costringerà a mettersi in posa per la foto del giorno...povero piccolo! ”.

Gli hater, quindi, hanno giocato su due sponde per affondare virtualmente la Ferragni, limitandosi a criticare di Fedez maggiormente per il look, per via dei capelli biondi (“ ti fanno sembrare la sorella di Chiara ”) e i bermuda che “ manco l’imbianchino...ma come ti vesti? ”, mentre dell’influencer sembra che per loro non ci sia proprio nulla da salvare. Dal look da “ piccola esploratrice ” al cappello da pescatore “ assolutamente ridicolo ” fino al suo annuncio di essere finalmente in partenza con la sua famiglia per godersi le vacanze.

“ Vacanze da cosa precisamente? Sembra strano sentirvelo dire quando fate già una vita piena di vacanze ”, scrivono in tanti, ricordando i recenti post dalla Polinesia e dal Giappone, perché, piuttosto, “ la vera novità sarebbe vedervi andare a lavoro.. .”.

Poi l’attenzione si posa sul piccolo Leone che nella foto è in braccio alla mamma e nasconde il volto, in lacrime e infastidito. Il capriccio di un bambino di poco più di 1 anno basta come appiglio per gli hater per sparare a zero sulla Ferragni, giudicandola una “ madre vuota e anaffettiva ” che “ strumentalizza e usa quel povero cristo sui social da che ha pochi minuti di vita ”.

A guardare la reazione di Leone che si volta, negandosi all’obiettivo, i commenti sono unanimi. Si va da: “ Anche il bambino ne ha piene le palle...si è stufato di fare foto ” a: “ Poverino, non ne può più... gli stai rovinando la vita ”.

" Mai vista una 'madre' più vuota e anaffettiva di te – le scrivono - Tuo figlio piange, visibilmente infastidito ma l'importante è immortalarlo. Vergognati! ”, commentano in massa, accusandola di essere “ una madre snaturata, egoista e vuota d'animo ”, a cui “ avrebbero dovuto vietare di procreare ”.