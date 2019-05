Chiara Ferragni massacrata (di offese): "Ma tutte quelle ossa..."

Chiara Ferragni è sempre presa di mira dai fan. Quello che fa non va mai bene. Una foto e un video possono in un attimo sollevare un mare di polemiche. E anche questa volta è successo questo. Con un po' di ritardo ma è successo comunque. In partenza per la Polinesia, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto. A scattargliela è suo marito Fedez. La fashion blogger è seduta sulla sua valigia nera. Niente di che, ma a qualcuno non è andato bene nemmeno questo.

"Non vorrei essere la valigia a sentire tutte quelle ossa mi faccio male", scrive un utente. Un messaggio duro che arriva dopo le vacanze in Polinesia. E nonostante il ritardo della critica, Chiara Ferragni non ci sta all'insulto e replica: "Ah beh, che battutona".

Ma i commenti che si possono trovare sotto lo scatto della Ferragni sono migliaia. E migliaia sono le offese. Ma c'è anche chi tira fuori le unghie e difende la loro beniamina: "Perché continuate a romperle le palle? Smettetela di seguirla. Lasciatela stare. Dopo un po' stancate".