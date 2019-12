Chiara Ferragni "pilota" Fedez alle prove delle nozze: "Dimmi che sono bellissima così si commuovono tutti"

La vita privata dei Ferragnez si sa è perennemente sotto i riflettori. Ogni aspetto o momento della loro sfera intima viene trasposto sul web mettendo al corrente milioni di persone su ogni novità che li riguarda. E come poteva non essere altrettanto per il giorno più importante della vita, il matrimonio. Uno degli eventi simbolo del 2018 è stato proprio il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez celebrato nel settembre dello stesso anno nella splendida location di Noto in terra di Sicilia. Le nozze della web influencer più famosa al mondo e del rapper kitsch altrettanto popolare, sono state sponsorizzate e scandagliate in ogni minimo aspetto sul web dai loro fan famelici di partecipare indirettametne a quel mondo lucente tutto lustrini e champagne. Dopo la presentazione del documentario "Chiara Ferragni Unposted", che racconta da vicino la vita della fashion blogger del momento, sbancando i botteghini, aspetti inediti della Ferragni sono diventati di dominio pubblico. Uno di questi momenti privati presenti nel docufilm, concernente il backstage del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni, è stato ironicamente estrapolato dal rapper e condiviso da lui sui social.

La maestrina Chiara Ferragni "dirige" Fedez alle prove di nozze

E' risaputo che l'indole femminile è incline al comando, alla direzione della vita all'interno delle mure domestiche. Su questa scia, Chiara Ferragni sovente fornisce indicazioni al marito Fedez su come debba comportarsi in determinate circostanze per scongiurare eventuali complicazioni o "figuracce" di sorta. E' quello che è successo anche il giorno della vigilia del loro matrimonio, durante i preparativi della cerimonia. Gli istanti di quella giornata pre matrimoniale sono stati riprodotti con dovizia di particolari nel docufilm "Unposted". E Fedez per fare una scherzo canzonatorio alla moglie, e con l'inteno di condividere tale momento goliardico con i suoi follower, ha postato una clip del backstage delle nozze con realtiva didascalia "Tutorial su come sollevare un velo da sposa". Nel video postato da Fedez nelle sue Instagram Stories si può scorgere la Ferragni che, da vera maestrina, "dirige" il suo futuro marito a "bacchetta" durantre le prove in vista del fatidico sì.

I due appaiono intenti a destreggiarsi nella prova del velo, interpretando sé stessi calandosi nel loro ruolo di personaggi pubblici. Si può notare Chiara Ferragni che impartisce a dovere indicazioni utili a Fedez sulla modalità più congrua per sollevare il velo: " Devi metterlo tutto giù, altrimenti rimane su e sta di m***a". A tale suo rimbrotto il rapper replica a tono per acquietare la sua apprensione: "Sai che forse potrei arrivarci a capire come si solleva un velo? O c'è una tecnica particolare?". Ma ci pensa l'entourage che li attorniano a dargli le giuste direttive per creare la suspense e confezionare la scena ideale da propinare al pubblico. Ma la Ferragni impettita tenta di persuadere Fedez ad assecondarla e ribadisce: "Metti il velo così e mi devi dire che sono bellissima oppure una cosa simile che faccia già commuovere tutti quanti. Lo devi dire a me, ma la gente capirà che hai detto una cosa dolce". A quel punto Fedez, sempre piu sconcertato, le risponde: "Una cosa spontanea, insomma".

I profili social della coppia saranno sicuramente stati presi d'assalto sia dai loro fan ma anche dagli hater di turno dopo la pubblicazione del videoclip. Fedez ha potuto constatare che il primo settembre 2018 (data delle nozze della coppia) moltissimi fan devoti hanno curiosato nelle Instagram Stories dei Feragnez per ricercare aspetti particolari sulle nozze della coppia più discussa e più in auge del momento. Il matrimonio è stato celebrato a Noto, in Sicilia, e Chiara Ferragni e Fedez avevano postato ogni istante di quella giornata memorabile, sia per condivisione ma anche per scopi autocelebrativi e promozionali. Il rapper ha provveduto a rilevare il numero esatto dei follower che hanno visitato il suo account Instagram per sentirsi vicini ai loro beniamini. Il numero di seguaci, che in quel fatidico giorno hanno "tampinato" i loro fan, ha toccato soglia 3,2 milioni di visualizzazioni.