Chiara Ferragni posa con la mamma, i fan restano spiazzati

Dopo aver presentato alla 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia il suo film biopic dal titolo Unposted, la web influencer Chiara Ferragni ha sorpreso i fan pubblicando uno scatto speciale, poco prima di uscire per raggiungere una sfilata-evento. In occasione dell'attesa ode al collant - l'evento Calzedonia Leg Show tenutosi per la sua seconda edizione consecutiva a Verona - la Ferragni ha trascorso una serata insieme alla madre, Marina Di Guardo, la donna che l'ha messa al mondo e che ha trasmesso alla giovane webstar l'irrefrenabile passione per la fotografia.

La biondissima Chiara era attesa alla sfilata-evento targata Calzedonia, in qualità di ospite speciale, in quanto per il noto brand l'influencer marketing lavora in qualità di ambassador da diverse stagioni. Le due donne, mamma Di Guardo e figlia Ferragni, hanno quindi deciso di concedersi uno scatto - in concomitanza della celebrazione dei 60 anni dall'invenzione del collant- da dedicare ai follower. Un'immagine che la consorte di Fedez ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram e che, in poco tempo, ha mandato in visibilio gli utenti. E un dettaglio dello scatto familiare non è di certo sfuggito al web.

Chiara Ferragni sorprende con Marina Di Guardo

"With mum, Marina Di Guardo", è l'ermetica descrizione riportata dalla Ferragni a corredo dello scatto che la immortala con la madre e che l'influencer ha condiviso con i follower. "Non è possibile, sembrate due sorelle", si legge tra i commenti giunti sotto la foto di mamma e figlia. Un altro utente sottolinea: "Che belle, sembrate sorelle". "Your sister Valy is totally like your mom", "Tua sorella Valentina è proprio uguale a tua madre" fa poi notare qualcuno a Chiara Ferragni.