Chiara Ferragni pubblica foto di 10 anni fa: “Quando studiavo alla Bocconi e facevo la modella part time”

Chiara Ferragni accetta la sfida social dei #10yearchallenge pubblicando alcuni scatti che la ritraevano quando ancora non era una fashion influencer famosa in tutto il mondo. La moglie di Fedez racconta quindi la piccola Chiara di dieci anni prima, una giovane 21enne ancora acerba e inconsapevole, ma piena di sogni e fiducia per il futuro.

“Questa sono io nel 2009, l’anno che ha cambiato la mia vita per sempre. Avevo 21 anni e studiavo diritto internazionale all’universitá Bocconi, vivendo in un appartamento di 40 metri quadri a Moscova e lavorando part time come modella. Investivo tutti i mie soldi in borse marca e viaggi, sognando di trovare la mia strada nel mondo e di diventare un punto di riferimento. Ero fissata con le borse Balenciaga e gli eyeliner”.

“Giá allora condividevo la mia vita su internet, soprattutto su Flickr, e mi ritrovavo ad affrontare i troll e gli hater che tentavano di buttarmi giú. Poi, nell’ottobre 2009, ho deciso di comprarmi la mia prima vera macchina fotografica (vedi foto 9), di iniziare il mio blog personale, 'The Blond Salad', e piano piano la mia vita é cambiata”. Adesso, dieci anni dopo questo timido esordio Chiara Ferragni é una delle voci piú influenti nel mondo del fashion e della moda. Presa coscienza di ció che é diventata, l’influencer continua il suo post, rivolgendosi direttamente alla piccola Chiara di dieci anni prima.

“Alla Chiara del 2009, una ragazzina di 21 anni, vorrei dire questo: va bene non aver capito tutto e scoprire la vita poco a poco, va bene non sentirsi bene il 100% delle volte ed é molto saggio imparare a godere anche dei momenti bui perché fanno anch’essi parte del processo. Goditi il viaggio qualsiasi cosa tu stia facendo piccola Chiara, e ricordati sempre che se segui il tuo cuore non sbaglierai mai. E a tutte quelle persone che ti diranno: “tra sei mesi nessuno si ricorderá piú il tuo nome... beh, nel 2019 sarai capace di ricambiare il sorriso e dirgli che si sbagliavano!”.