Chiara Ferragni risponde al Codacons: "Insinuano che io sia un modello sbagliato"

Scontro tra Chiara Ferragni e il Codacons che, a seguito dei rumor riguardo la possibilità di ospitare la influencer al Festival di Sanremo 2020, aveva tuonato: “ Si tratta di una scelta sbagliata per l'azienda, che dovrebbe individuare modelli più adatti all'interno di programmi diretti ad un vasto pubblico, costituito in prevalenza da giovani ”.

Nel comunicato diramato solo poche ore fa dal Codacons, l’associazione si è detta “pronta ad intentare una causa legale contro la Rai e ad impugnare dinanzi alla Corte dei Conti e alla Procura il contratto di ingaggio di Chiara Ferragni” nel caso in cui fosse stato confermato il suo ruolo di co-conduttrice al Festival della Musica Italiana in quanto la imprenditrice digitale, oltre a non poter essere considerata "un giusto modello per i giovani", “è stata oggetto di numerose denunce alle autorità competenti per l'uso totalmente errato dei social network, con particolare riferimento all'utilizzo che la stessa fa su Instagram del proprio figlio, utilizzato a scopo commerciale per promuovere marchi e prodotti vari, in totale violazione delle norme vigenti che tutelano i minori e la loro privacy”.

A distanza di poche ore dall’attacco dell’associazione dei consumatori, Chiara Ferragni decide di replicare con un ulteriore comunicato stampa in cui smentisce categoricamente ogni accusa nei suoi confronti e propone al Codacons una collaborazione per “ delineare nuove regole a tutela del consumo ”.

“S ono molto colpita dal tempo e dall'aggressività che nelle ultime settimane il Codacons ha destinato alla mia persona e ai progetti che mi riguardano con dichiarazioni infondate e dal contenuto diffamatorio, che screditano me e comunicano ai consumatori informazioni errate – si legge nel comunicato diramato dalla Ferragni – È stato consigliato alla Rai di ‘individuare modelli più adatti all’interno di programmi diretti ad un vasto pubblico insinuando in maniera arbitraria che io sia un modello sbagliato ”. Chiara Ferragni, poi, passa in rassegna tutte le informazioni non corrette che il Codacons ha fatto sul suo conto.