Chiara Ferragni scandalizza con un look provocante: "Ma non ti vergogni"

Un look di Chiara Ferragni torna a far discutere il web. Sull'onda bel “bene o male purché se ne parli”, i Ferragnez volente o nolente trovano quotidianamente spazio nelle pagine di gossip. Le loro vacanze a Ibiza sono accuratamente documentate sui loro profili social e su quelli dei loro amici, che tra storie e post non mancano di condividere il loro divertimento.

Chiara Ferragni e Fedez sono spesso immortalati in compagnia del piccolo Leone, immancabile protagonista di gran parte delle riprese e dei video. Ogni tanto, però, l'influencer e suo marito si concedono qualche effusione di coppia e qualche scatto da soli, come è accaduto ieri prima di uscire e di iniziare la serata. Nelle loro intenzioni doveva essere una foto semplice, fatta per mostrare il lato più normale e comune della coppia. “ Una tipica nostra foto: io che cerco di fare una foto all'outfit e Fedez che si lamenta dei suoi capelli, ” ha scritto Chiara Ferragni per spiegare lo scatto ai suoi follower.

Non ci sarebbe nulla di particolare se non fosse che la ragazza indossa un crop top di tendenza da cui spuna una parte di seno nella parte inferiore. È una moda recente, che ha coinvolto tantissime influencer e che ha trovato la sua massima diffusione in alcune tipologie di bikini. Chiara Ferragni ha un fisico esile e di certo con un capo di questo tipo non appare volgare ma non sono ovviamente mancati i commenti di disprezzo contro il look.

"Bella, per carità. Ma il cattivo gusto degli ultimi tempi???”, “È la “cosa” più brutta che tu abbia mai indossato perché???” , scrivono alcuni utenti. C'è chi poi commenta in maniera ancora più cruda: “Ma non ti vergogni”, “Ma che metti in mostra hai pure un figlio...vergogna.” Ovviamente sono molti di più i commenti degli utenti che elogiano la scelta di Chiara Ferragni: “Preparati ai commenti sulle tette e sul fatto che sei sposata e hai un figlio. Purtroppo la gente non ha nulla da fare”, “perché la gente si sconvolge quando si vedono le tette da sotto? poi invece se da sopra hai una scollatura più profonda del grand canyon è tutto okay. è la stessa cosa, svegliatevi.”

Come sempre, Chiara Ferragni preferisce andare oltre e non commentare, continuando a divertirsi con i suoi look, spesso chic, talvolta choc.