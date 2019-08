Chiara Ferragni attaccata sul web: "Condividi troppe cose". E lei: "Lo farei anche con un solo follower"

La regina italiana dei social è tornata al centro del gossip, dopo aver annunciato l'immente uscita del film sulla sua vita dal titolo Unposted. Questa volta, Chiara Ferragni fa parlare di sé per aver condiviso sul suo account Instagram una foto-ricordo, che la ritrae mentre è insieme al marito nella camera in cui, all'incirca due anni fa, la coppia social diede l'annuncio di aspettare il piccolo Leone.

"Molto emozionante è ritrovarsi nella stessa camera d'albergo di New York, dove, all'incirca due anni fa, annunciavamo il mio quinto mese di gravidanza. #The Ferragnez". Queste ultime sono le parole che la web influencer Ferragni ha riportato a corredo di una nuova foto condivisa sul suo account.

Un'immagine che ha diviso a metà l'opinione del popolo del web. Da una parte c'è chi ricorda con tenerezza il momento in cui la Ferragni annunciò di essere incinta e dall'altra c'è chi invece accusa l'influencer di condividere troppi dettagli della sua vita privata come fonte di business, senza mai postare nulla di educativo e influente. "Ciao Chiara! - esordisce infatti un utente, contestando il contenuto dell'ultimo post di Chiara Ferragni - . Voi influencer avete più potere della TV e della radio... Allora io mi chiedo, perché parlare sempre di argomenti sterili? Sì le foto in barca sono belle, ma ogni tanto potreste postare anche un po’ di “contenuto”. Hai un bimbo, il piccolo Leone, non ti preme il pensiero che gli lasceremo un mondo inquinato e privo di risorse? Sarebbe bello rompere la monotonia del tuo profilo, inserendo qualche “idea” per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Per esempio so che nella tua azienda avete sostituito le bottiglie di plastica con quelle in vetro, perché non ce ne parli? Spazzolini di Bamboo, cannucce biodegradabili, motori di ricerca come Ecosia... I follower vogliono essere influenzati anche su questo, non solo sui vestiti. Segui le orme di Elisabetta Franchi e di Leonardo di Caprio...". Un altro utente commenta così: "Ma non ti sei stancata di condividere sempre gli stessi contenuti foto a New York, Los Angeles, poi Milano e così via a ripetizione fino all'estate dove parte il tour Ibiza? Proponi nuovi contenuti più "maturi" di vestitini e trucchi".

Chiara Ferragni risponde agli haters

Alle ultime critiche ricevute in rete, la risposta di Chiara Ferragni non è tardata ad arrivare. La moglie di Fedez ha, infatti, tenuto a rendere noto l'amore nutrito per il suo lavoro di esperta di tendenze, una passione che dichiara di coltivare indipendentemente dal numero dei suoi seguaci: "Per lavoro? Pubblicherei esattamente quello che posto anche se avessi 1 solo follower. È il mio modo di comunicare con il mondo, parte della mia identità".