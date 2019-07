Chiara Ferragni "stilista" di Madonna?

Dimenticate Versace, dimenticate Jean Paul Gaultier o Dolce e Gabbana, ora la famglia Ciccone veste Chiara Ferragni. A dirla così sembra quasi che ci sia stato un accordo tra la popstar mondiale e l’influencer italiana, ma le cose non stanno proprio così.

Madonna, infatti, indossa Chiara Ferragni per puro piacere, acquistando i capi d’abbigliamento della stilista forse perché influenzata dalle figlie, le gemelle Stella ed Estere adottate nel Malawi nel 2017 quando avevano quattro anni e mezzo.

Le due adorano la stilista tanto da indossare le sue magliette anche in qualche video in cui ballano proprio come “mamma”, postato da Madonna stessa sulla sua pagina Instagram. Ma non solo. È di pochi giorni fa la foto di una delle due piccole, ora hanno cinque anni e mezzo, a cavallo di una motocicletta con indosso una maglietta della Ferragni.

Neanche se ci fosse stato un accordo pubblicitario Chiara avrebbe ottenuto più visibilità anche perché anche Madonna stessa, si è fatta un selfie con indosso una felpa sempre della Influencer. Visto tutto ciò, non stupiamoci quindi se prima o poi vedremo Fedez salire sul palco di "MadameX", il nome con cui attualmente Madonna ama farsi chiamare in onore del disco appena uscito.