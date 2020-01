Chiara Ferragni svela: "Sono empatica, soffro per gli altri ed è insopportabile"

" Diventare madre mi ha dato il dono più grande della vita e allo stesso tempo mi ha reso una persona nuova ", comincia con queste parole il lungo post di sfogo di Chiara Ferragni, pubblicato nelle scorse ore su Instagram. L'imprenditrice digitale ha deciso di mettersi a nudo con i suoi follower, confessando di aver sviluppato una forte empatia dopo la maternità e di non riuscire a gestire le emozioni negative che spesso la fanno soffrire anche fisicamente.

Nonostante la sfera professionale stia regalando grandi soddisfazioni a Chiara Ferragni, l'influencer non ha nascosto di vivere un momento di profonda fragilità e insicurezza. Negli scorsi giorni aveva affidato ai social network un toccante messaggio legato alla scomparsa di due fan a lei vicini. Due morti che l'avevano profondamente colpita, tanto da spingerla a mostrarsi vulnerabile e fragile davanti ai suoi follower. Oggi, a distanza di poche settimane, la moglie del rapper Fedez ha scelto di mettersi nuovamente a nudo sui social, entrando ancora di più nella sua dimensione privata: " Diventando madre ho capito il vero significato di empatia e non mi sono mai sentita più legata alle persone intorno a me come adesso. Quando sento soffrire altre persone, anch'io soffro con loro, e mentre prima il dolore di altre persone era sopportabile ora a volte non lo è. Fa male come un matto. Anche da estranei ".