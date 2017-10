Chiara Ferragni, Tapiro d'Oro per il cane

Anche Chiara Ferragni ha ricevuto il suo primissimo Tapiro d'Oro. Negli ultimi giorni, la fashion blogger è infatti stata al centro di una presunta querelle, un piccolo "neo" in una carriera costellata di successi.

Striscia la Notizia, attraverso l'inviato Valerio Staffelli, ha raggiunto Ferragni per consegnare il premio satirico e sentire la sua campana. Pare che i dirimpettai della blogger si siano lamentati di alcune deiezioni canine apparse sulle aiuole condominiali. Secondo le indiscrezioni emerse qualche giorno fa, i bisognini rinvenuti potrebbero appartenere a Matilda, "cane di famiglia" di Ferragni e Fedez. Non è però tutto, poiché si è anche detto che la diva del Web preferisca pagare multe salate, anche di 200 euro l'una, anziché costringere l'amica quadrupede a modificare le proprie abitudini.

Alla consegna del Tapiro, Ferragni ha però smentito l'accaduto e Fedez ci ha anche scherzato su. " Non è vero, sono notizie false diffuse dai condomini ", ha chiosato lei. " È tutto finto. La vera notizia è che d’ora in poi porteremo il cane a ca***e in casa ", ha incalzato lui.