I Ferragnez nel resort da 1200 euro a notte: "La salute è ricchezza"

Una delle coppie vip più chiacchierate del 2019 è tornata al centro del gossip, per via di alcune indiscrezioni emerse in rete nelle ultime ore. Parliamo dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez sono volati al caldo e più precisamente a Dubai, in vista dei festeggiamenti del Capodanno 2020. I due vip, insieme al loro primogenito, hanno detto addio al 2019 e accolto il nuovo anno 2020 soggiornando in un resort a 5 stelle. Un hotel che fa discutere per i costi elevati che i due consorti sarebbero disposti a sostenere per il loro soggiorno negli Emirati Arabi Uniti.

La destinazione in cui i Ferragnez hanno dato il benvenuto al 2020 può dirsi un vero e proprio paradiso terrestre. E ció lo si direbbe soprattutto alla visione delle nuove immagini visibili sul profilo Instagram dell'influencer marketing originaria di Cremona e classe 1987. Secondo le ultime indiscrezioni riportate in rete, il costo del soggiorno nell'albergo scelto dalla coppia vip, a Dubai, si aggirerebbe sui 1.200 euro a notte. E, per quanto emerge dal profilo Instagram dell'esperta di tendenze, la celebre coppia si è lasciata immortalare in diversi scatti mentre si trovava - in questi ultimi giorni di vacanze natalizie - nel suggestivo grattacielo di Dubai, Burj Khalifa.

Chiara Ferragni dice addio al 2019

In un nuovo post -condiviso su Instagram e contenente una carrellata delle immagini salienti del suo 2019- Chiara Ferragni ha tracciato un bilancio personale di fine anno. A corredo del suo post di fine 2019 in questione, ha, cioé, riportato un lungo messaggio intimista che ha commosso il web e ha fatto incetta di like e commenti in poco tempo. "Il mio 2019 personale era tutto questo: famiglia, amici e amore - si legge, tra le parole che ha scritto Instagram-. Ho cercato di dare tutta la mia energia e il mio tempo lontano dal lavoro ai miei cari, creando con loro preziosi ricordi in tutto il mondo. Ho lavorato molto su me stessa, diventando ancora di più la 'Chiara che vorrei essere"'.

Poi, l'influencer ricorda quanto abbia inciso nella sua vita la recente perdita di una persona amica: " Perdere un caro amico all'inizio dell'anno mi ha fatto capire che rimandare le cose è sempre una scusa e dire a chi amiamo quanto li amiamo, ogni volta che abbiamo la possibilità di farlo, è un dono della vita. Ho provato a farlo con tutta me stessa. Ho davvero capito la frase "La salute è ricchezza": quando tu e la tua famiglia siete in salute, non c'è nient'altro che dovreste desiderare. Il 2019 è stato l'anno che, nonostante tutto il successo e le cose buone che mi sono successe, mi ha dato più ansia".

Nell'ultimo anno, non a caso, spesso si è preoccupata molto per la " paura che accadesse qualcosa di brutto ai miei cari, ma penso che ciò accada a quasi tutte le donne, quando diventano mamme. Il 2019 è stato davvero l'anno della ricerca della felicità e della comprensione del fatto che la vera felicità è l'arte di amare dove ti trovi nella vita, indipendentemente dagli stupidi alti e bassi che tutti noi abbiamo".