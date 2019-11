Chiara Picone è il segreto di Javier Pastore

Javier Pastore è rinato alla Roma sotto la cura Fonseca dopo che nella passata stagione aveva passato più tempo in infermeria che in campo. Il 30enne argentino era sul punto di lasciare i giallorossi in estate ma il tecnico portoghese ha saputo capirlo, motivarlo, rilanciarlo e ora è diventato uno dei punti fermi della Roma. La moglie Chiara Picone, ai microfoni del programma "In Voga", in onda su DonnaTv, ha parlato della rinascita del marito e oggi l'edizione cartacea del Tempo ha dato un'anticipazione dell'intervista alla moglie dell'argentino: "Ha trovato di nuovo un equilibrio con i tifosi, ma è stata dura. A volte capita di avere screzi con l’allenatore, di non sentirti apprezzato e un giocatore non è solo fisicità, è anche testa e, se non sei forte mentalmente, ne risenti in campo. I mesi scorsi sono stati pesanti. Però noi siamo una squadra, siamo andati avanti. Ora siamo felicissimi a Roma".

I due si sono conosciuti tanti anni fa ai tempi del Palermo, si sono trovati, stanno insieme dal 2009 e non si sono più lasciati. Chiara ha 29 anni, è palermitana ed ha lavorato come modella e conduttrice tv per un'emittente locale in Sicilia. La Picone si è fatta notare da inviata per il Palermo del programma Quelli che il Calcio, condotto al tempo da Simone Ventura. Dopo tutti questi anni l'amore è rimasto immutato con la sexy palerminata che ha spiegato: "È una vita sotto i riflettori, tanti vedono solamente gli aspetti migliori: viaggi, vacanze, aerei privati. Possiamo comprare quello che vogliamo, ma non è tutto qui: siamo accanto a delle persone che ricevono una pressione fortissima; tutto quello che fanno è esposto, criticato, spesso con falsità. A prescindere da Javier Pastore, per me lui è Flaco, è il ragazzo semplice con cui sono cresciuta e con cui condivido tutto.

Chiara ha un discreto seguito su Instagram con quasi 40.000 follower al suo attivo ma non è una donna che ama stare molto sotto i riflettori nonostante il suo viso sia conosciuto ormai da anni: "Il mio rapporto con i social? Non do molto peso, spesso la gente aggredisce solo per frustrazione. Non ti conosce, eppure insulta la tua famiglia e questo fa male. Io sono istintiva e vorrei rispondere, ma se sei esposto, devi essere pronto a sopportare. Con le altre wag della Roma abbiamo un gruppo whatsapp. Organizziamo cene, tra noi o con i mariti e poi i compleanni dei bimbi… Siamo tutti lontani da casa, qui la nostra famiglia sono i compagni di squadra".

La moglie di Pastore ha poi parlato del vademecum sessuale "imposto" da Antonio Conte ai calciatori dell'Inter: "Sul consiglio di non andare a letto con altre siamo d’accordo… magari alcuni sciupano tante energie. Ma poi ogni giocatore sa cosa non deve fare sotto le lenzuola" . Chiusura sull'eventualità che il figlio possa decidere in futuro di fare il calciatore professionista seguendo le orme di papà Javier: "Ci penso, anche perché ha un sinistro incredibile. Va a scuola solo con la maglietta della Roma, ha il pigiama della Roma… I figli si appoggiano. Se vuole fare il calciatore io continuerò a essere sugli spalti a fare il tifo, tanto ho già esperienza".



