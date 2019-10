Chieste le cartelle cliniche di Johnny Depp

La vicenda legale tra Amber Heard e Jonny Depp sembra non essere destinata a una rapida conclusione. I due sono tornati agli onori delle cronache giudiziarie per la denuncia per diffamazione intentata dall'attore contro l'ex moglie.

In questi giorni il giudice che segue la vicenda ha chiesto a Depp di fornire le cartelle cliniche che dettaglino i suoi trascorsi con l'alcol e le droghe, problemi mai negati dall'attore. Infatti, Johnny Depp non si è tirato indietro e ha acconsentito alla richiesta, che dovrà essere eseguita entro il prossimo 15 novembre. Si preannuncia una battaglia legale infuocata tra gli ex coniugi nell'aula di tribunale, dove gli avvocati sono chiamati a esporre le loro ragioni. Il legale di Amber Heard ha già rilasciato qualche dichiarazione in merito, come riportato dal sito americano Deadline: “ Il signor Depp non può contestare la verità delle accuse di Ms. Heard riguardo il suo comportamento violento e abusivo mentre era ubriaco, insistere a procedere senza un’ordinanza restrittiva, e poi allegramente rifiutarsi di presentare prove che confermino la verità di quelle accuse per motivi di pertinenza e privacy. ”