Choc al Rock in Roma, Pretty Solero nudo sul palco si tocca davanti al pubblico

Attimi di pura follia all’evento musicale "Rock in Roma" quando sul palco si stava esibendo il giovane rapper Pretty Solero. Michele Sean Loria, classe 1993, è salito sul palco del concerto rock in evidente stato di alterazione. Impossibile capire se fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcool, fatto sta che improvvisamente si è abbassato i pantaloni mostrando al pubblico i genitali.

Una volta salito sul palco di Capannelle, mentre si trovava di fronte al pubblico, Pretty Solero si è tirato giù i pantaloni iniziando a toccarsi le parti basse. Pochi minuti ed è intervenuta immediatamente la sicurezza che lo ha rapidamente portato via dal palco. Solero, che nei giorni scorsi è stato fermato in auto dalla polizia con a bordo sostanze stupefacenti, avrebbe poi dato in escandescenza nel backstage.

Secondo quanto riportato dal portale Dagospia, infatti, il rapper avrebbe sputato addosso ad alcune persone dello staff e colpito con una testata un buttafuori. Tutto, a quanto pare, perché un personaggio non identificato della security avrebbe messo le mani addosso alla ragazza che accompagnava il rapper.

Sempre secondo quanto riportato sul sito di Roberto D’agostino, Pretty Solero avrebbe pubblicato dei video deliranti sui suoi profili social nei quali parla di minacce ricevute, offese e della sua voglia, addirittura, di uccidere qualcuno. Sul portale si possono vedere alcuni filmati presi dalla pagina Instagram del cantante e il video dove Pretty Solero si toglie i pantaloni.