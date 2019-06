Chris Martin e Dakota Johnson si sono detti addio?

La notizia arriva dal tabloid britannico The Sun: il leader dei Coldplay Chris Martin e l’attrice Dakota Johnson si sarebbero lasciati. La protagonista di "50 Sfumature di Grigio" e il cantante facevano coppia fissa da quasi due anni e la notizia di un loro presunto addio ha stupito tutti i loro amici. Un amico di Martin avrebbe infatti rivelato che il frontman della band britannica sarebbe single. “Chris e Dakota erano davvero spensierati ed erano molto felici insieme”, ha raccontato la fonte, sottolineando come la notizia abbia spiazzato i conoscenti della coppia. “Avevano parlato di un fidanzamento ufficiale - continua - ma adesso Chris mi ha detto che entrambi hanno preso strade diverse, cosa che ha sorpreso davvero tutti”.

La figlia di Melanie Griffith e il cantante avevano parlato di matrimonio lo scorso novembre e all'inizio di quest'anno erano andati e vivere insieme in una villa sulla spaiggia di Malibu, lontano dalle luci della ribalta . “Si sposeranno presto - aveva rivelato all’epoca una fonte -. È una cosa seria. A Chris piace il fatto che la relazione sia discreta, lontano dai riflettori".