Chris Pratt e la t-shirt della discordia:"Sei razzista, non ti seguiamo più"

Chris Pratt, 39 anni, recentemente è stato protagonista di una spiacevole vicenda. Paparazzato mentre era a spasso con la neo sposina Katherine Schwarzenegger, il protagonista di Jurassic Park è stato accusato di aver strizzato l’occhio ai suprematisti bianchi. Il motivo? La t-shirt che indossava quel giorno, raffigurante la bandiera americana e un serpente a sonagli con la scritta “Non calpestarmi” sotto.

Il serpente in questione è il simbolo della Gadsden Flag, una delle prime bandiere degli Stati Uniti d’America, fondata da un generale nel 1775 e simbolo dai tempi della Guerra d’Indipendenza, di patriottismo e libertà. Ma cosa ha fatto scattare l’indignazione dei "leoni da tastiera" sui social, al punto da accusare l’attore di razzismo? Negli anni la bandiera è diventata il simbolo del partito di destra Tea Party e pare fu adottata anche da alcuni gruppi suprematisti.

“ La gente sembra che si sia accorta ora che Chris Pratt è problematico. Non mi è mai piaciuto ed è per questo che non guarderò più i suoi film di m…a Guardani della Galassia” , scrive una ragazza. Ma non è la sola, anche altri si sono scatenati a ruota contro l’attore: “ L’ho già cancellato. Non mi piace dai tempi di Parks&Rec, quindi posso benissimo non seguirlo più. Spero che questi bigotti ti paghino bene. Addio” .

Ma oltre alle critiche, c’è anche chi è sceso in campo a difesa di Pratt, definendo l’accusa una vera assurdità e consigliando agli indignati un ripasso della storia del loro paese. “Chris Pratt è stato etichettato suprematista bianco per aver indossato la bandiera americana “Don’t Tread me”?? Finirà mai la follia dei liberali?”. "Sembra che la gente non apprezzi la storia americana. E' una bellissima maglietta e Chris Pratt è un grande perchè conosce la storia".

People just finding out now that Chris Pratt has always been problematic. Never liked him. That's why I never watched his shitty Guardians of Galaxy movies. — Vanessa Nguyen (@VanessaNguyen28) 17 luglio 2019