Christian Bale e Matt Damon in Ford v. Ferrari, le prime immagini

Ford v. Ferrari, con Christian Bale e Matt Damon, si avvicina all’uscita e nonostante le notizie sul mondo del cinema siano incentrate su altri titoli, con le prime foto ufficiali merita dare attenzione al film.

Christian Bale alcuni anni fa fu avvistato a Modena in aria di trattative per il ruolo di Enzo Ferrari nel biopic sul patron della scuderia del cavallino rampante. La sua partecipazione sfumò, troppo pericoloso per il suo fisico fare altre trasformazioni, così disse salvo mettere a dura prova il suo fisico nuovamente in Vice.

Ora lo ritroviamo sempre in un film incentrato sul mondo delle corse, come pilota, ma non della scuderia Ferrari. Bale interpreterà il pilota Ken Miles, al suo fianco Matt Damon che interpreterà il famoso designer di automobili Carroll Shelby.

La trama del film è la seguente. Henry Ford II, nel 1966, ingaggiò Ken Miles e Carroll Shelby per battere la Ferrari e interrompere il suo monopolio nel mondo delle corse. L’obiettivo è quello di creare una macchina, la Ford GT40, per vincere la 24 ore di Le Mans che nelle sue precedenti sei edizioni aveva visto vincere consecutivamente la Ferrari.

Il regista di Ford v. Ferrari è James Mangold, noto per aver diretto Logan e prima ancora Quel treno per Yuma e Quando l’amore brucia l’anima. Riguardo al suo prossimo film, Mangold ha dichiarato che questa volta, a differenza dei cinecomics, non c’è stato uso di computer grafica: “ Volevo vedere un film di corse in cui le auto non fossero tutte creazioni digitali e noi eravamo davvero là fuori in pista. La differenza è incredibile sullo schermo ”. In merito ai due protagonisti inoltre: “ Matt e Christian non sono mai stati migliori ”.

Anche Christian Bale ha commentato il film facendo capire che sarà davvero una grande storia quella che vedremo: “Questa storia è Davide contro Golia contro Golia. Hai il Golia industriale con Ford e il Golia carismatico di Ferrari, e poi c’è questa storia vera di trionfo dei disadattati”.

Matt Damon, invece, nel segno di quanto detto dal regista ha sottolineato: “ È stato davvero emozionante girare perché non era necessario usare l’immaginazione, stava accadendo tutto intorno a noi ”.

Il film non può non ricordare un altro grande capolavoro del genere, con protagonista una leggenda del cinema e delle corse: Steve McQueen in Le 24 Ore di Le Mans.

Ford v. Ferrari uscirà nelle sale dei cinema statunitensi il 15 novembre ed è uno dei titoli da tenere d’occhio in vista dei prossimi Oscar.

In attesa del primo trailer su Entertainment Weekly sono uscite le prime foto ufficiali del film.