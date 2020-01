Christian De Sica super ospite a Sanremo: "Mi piacerebbe condurlo"

Christian De Sica sarà ospite della serata finale del Festival di Sanremo, il prossimo sabato 8 febbraio. L'anticipazione, come si legge su AdnKronos, arriva dallo stesso attore, che si è detto molto felice di poter salire sul palcoscenico dell’Ariston. Intervenendo nel corso del programma "Viva Sanremo" di Radio2 condotto da Pino Strabioli l’attore e showman romano ha annunciato la sua presenza a Sanremo nella serata di chiusura del Festival che inizia il prossimo 4 febbraio, precisando anche che non sarà da solo sul palco.

"Parteciperò insieme a Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi e Massimo Ghini e andremo su quel palco a cantare la canzone che abbiamo inciso per il film che uscirà il 24 febbraio che si chiama ' La mia banda suona il pop ' con la regia di Fausto Brizzi. Quindi io a Sanremo – ha scherzato a De Sica – parteciperò come cantante”.

Il film, stando ai primi rumors, ha proprio la musica come sua componente principale, con molte canzoni inedite scritte apposte per raccontare la storia dei PopCorn, immaginario gruppo pop degli anni Ottanta, da tempo finito nel dimenticatoio, che viene ingaggiato per una reunion da un magnate russo appassionato di musica italiana, nonostante i suoi membri non si vedano da trent'anni e si odino tutti a vicenda.

Una commedia, quindi, dalla colonna sonora importante il cui pezzo di punta sarà eseguito in anteprima a Sanremo da De Sica e tutti gli altri attori che si aggiungeranno a lui sul palco. L'attore ha inoltre rivelato che diverse volte in passato gli organizzatori del Festival di Sanremo gli hanno proposto di presentarlo, date le sue doti da showman completo che sa recitare, cantare, ballare, come ha avuto modo di dimostrare negli anni in diversi musical allestiti nei maggiori teatri italiani.

" Me lo hanno proposto un paio di volte. Solo che la prima volta ero impegnato con le riprese del film 'Natale sul Nilo' e un'altra avevo paura di farlo, quindi lo hanno fatto altre persone ", ha precisato De Sica che, però, ha ammesso che nei suoi sogni nel cassetto resta sempre quello di condurre un giorno il Festival. "S e me l'offrissero oggi, lo farei sicuramente ", ha concluso l’attore.

