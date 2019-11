Christian Serratos è Selena per Netflix

"Selena – The Series": è in arrivo l'incredibile novità che prenderà il via su Netflix, una serie incentrata completamente sulla cantante latina, morta prematuramente e mai dimenticata. Selena Quintanilla Perez prenderà nuovamente vita grazie all'interpretazione di Christian Serratos, che darà il volto e replicherà fedelmente le movenze della cantate, scomparsa a soli 23 anni di età. La giovanissima artista è ancora molto amata e non è mai stata dimenticata, tanto da diventare una vera icona di riferimento, grazie al successo giunto rapidamente e al suo incredibile talento. Dopo il film a lei dedicato nel 1997, e che vide Jennifer Lopez interpretarla degnamente, è giunto il momento della Serratos, che ne farà rivivere i fasti e la bravura mondiale.

Christian, di chiare origini messicane e italiane, è un'attrice americana nonché modella affermata, giunta al successo in giovane età grazie alla saga di "Twilight", dove interpretava Angela Weber. Ma è il ruolo della coraggiosa e indomita Rosita Espinosa a permetterle una notorietà a tutto tondo, entrando così ufficialmente e definitivamente nel cast della serie TV di "The Walking Dead”. Ma ora è tempo di confrontarsi con un nuovo e importante ruolo, quello di Selena, che presto vedrà la luce su Netflix. Il teaser del trailer ufficiale, riproposto anche dalla stessa attrice via Instagram, la mostra mentre studia il copione e le movenze della cantane latina.

Truccata e abbigliata con il look sgargiante di Selena, la giovane interpreta con passione una delle canzoni della star latina, prima di ricevere l'ok definitivo da parte del regista per l'avvio delle riprese. Un gioco intrigante che si conclude con un sorriso ammiccante e consapevole della Serratos, pronta a stupire tutti con la sua versione di Selena, facendo così rivivere i fasti dell'amata cantante, ancora prontamente tributata e ricordata in tutti gli Usa. Una morte, quella di Selena, giunta all'improvviso per mano dell'amica e responsabile del fanclub, che la uccise nel 1995, ponendo così fine alla brillante carriera della regina della musica tejano, amatissima anche oltre confine. La serie TV ha da poco definito il cast ed è stata realizzata con il supporto dell'intera famiglia di Selena, ma Netflix non ha ancora rilasciato una data ufficiale e una programmazione definitiva.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?