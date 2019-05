Christina Aguilera super sexy sui social

" Sono finalmente uscita da questa modalità TV sterile di cui facevo parte. Ero così infelice lì e non vedo l'ora di tornare alle mie radici, a quello che faccio meglio, esprimendo il mio talento artistico, facendo ciò che amo fare, creare e avere uno scopo e un significato ”. Così la sempre super sexy Christina Aguilera ha spiegato in una Instagram story cosa l’ha portata a lasciare il posto di giudice nella trasmissione "The Voice” per imbarcarsi in una super avventura musicale che metterà alla prova tutto il suo talento di cantante, ballerina e performer.

Tutte doti che nel mondo dello spettacolo le sono ampiamente riconosciute da anni e che potrà dimostrare con una nuova residency show a Las Vegas. Si torna alle origini, dunque, finalmente sul palco ad esibirsi dal vivo per i suoi tantissimi fan che da lei si aspettano moltissimo, ma Christina è super carica e per anticipare il tema di costumi e coreografie che renderanno unico il suo show ha deciso di posare senza veli in esclusiva per il magazine “Galore”.



Ritratta dalla sua grande amica Ellen Von Unwerth, notissima fotografa di alta moda, nonchè specializzata in sexy ritratti al femminile e autrice di book da collezione costosissimi, il risultato del bollente shooting sono foto da autentica bomba sexy che mettono in evidenza tutte le procaci curve della biondissima cantante.



