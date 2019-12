Ecco chi è l'influencer nei guai per il presunto pestaggio di un marocchino

Christina Bertevello è una giovanissima star della rete. Nata a Roma nel 1996, da piccola si trasferisce a Treviso dove trascorre gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza. Ha un enorme seguito su Instagram dove conta oltre 600mila follower ma anche un canale Youtube molto apprezzato, che conta oltre 10mila iscritti. Sono numeri importanti per la giovane influcencer coinvolta nel pestaggio di un uomo in provincia di Varese e che ora è sottoposta all'obbligo di firma.

Iscritta a Instagram nel 2014, ha iniziato a riscuotere successo pubblicando le immagini del suo fisico scolpito. Ben presto i follower hanno iniziato a moltiplicarsi e la sua fama è cresciuta in modo esponenziale, trasformandola in influencer. Per questa ragione alcuni noti brand l'hanno scelta per promuovere i loro prodotti online, tanto che Christina Bertevello è diventata volto di grandi marchi di moda e di prodotti alimentari.

La promozione e l'attività come modella non è però l'unica di Christina Bertevello, che pare sia molto nota negli ambienti della musica trap. Fino a poco tempo fa, infatti, la ragazza era parte del gruppo delle Bada$$ B, composto insieme a FishBall, che per un breve periodo ha visto coinvolta anche Valentina Fradegrada. Per problemi logistici e di natura esterna alle dinamiche interne, il gruppo si è poi sciolto e Christina Bertevello ha continuato la sua carriera da solista, mantenendo però il nome Bada$$ B, utilizzato anche su Instagram.

Nel suo canale Youtube non ci sono solamente i suoi singoli, piuttosto amati e seguiti dagli appassionati di quel genere musicale, ma anche video parodie e clip divertenti che registrano diverse centinaia di migliaia di visualizzazioni. La carriera da vlogger sembra però essere stata accantonata per il momento da Christina Bertevello, che probabilmente non ha il tempo di fare fronte a tutti gli impegni. Il web, però, è stato un trampolino di lancio importantissimo per lei, tanto che nel 2016 ha debuttato in televisione del programma Ciao Darwin di Paolo Bonolis, prendendo parte, ovviamente, alla categoria del “mondo virtuale.”

Che sia un'artista apprezzata dal panorama musicale italiano lo dimostra il fatto che su Instagram è seguita anche da Fedez. Non risultano interazioni recenti tra il marito di Chiara Ferragni e Christina Bertevello ma, invece, ci sono diversi like alle sue foto lasciati da Justine Mattera e da Megghi Galo, balzata di recente alle cronache rosa per la liason tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. La stessa Caldarulo ha lasciato diversi commenti alle foto di Christina Bertevello.