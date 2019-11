Gaetano Arena e Ambra Lombardo si sono baciati?

Gaetano Arena oggi è tornato ospite a Pomeriggio5 in merito alla rissa col paparazzo Alex Fiumara a Milano. Da questa vicenda, iniziata come un semplice screzio tra un personaggio noto che non ha gradito le attenzioni di un fotografo e il paparazzo che era impegnato nel suo lavoro, si sta sviluppando un vero mistero.

Già durante una puntata della scorsa settimana di Pomeriggio5, infatti, è emerso un dettaglio particolare sui motivi che hanno portato un paparazzo a seguire Gaetano Arena, che negli ultimi tempi era lontano dagli ambienti televisivi. L'indiscrezione trapelata nel salotto di Barbara d'Urso si riferiva a una presunta relazione dell'ex gieffino con una ragazza nota ma già fidanzata, di cui non era stato rivelato il nome.

Oggi, nello studio di Canale5 erano presenti sia Gaetano Arena sia Alex Fiumara, anche se in due postazioni differenti per evitare un nuovo scontro fisico. Insieme a loro, in studio e in collegamento, c'erano anche Alan Fiordelmondo e Maurizio Sorge, due dei paparazzi più noti in Italia. La discussione si è subito accesa e non sono mancate le punzecchiature. Gaetano Arena ha rivendicato il suo ipotetico diritto di non essere fotografato ma nel corso della discussione è riemerso il dettaglio della presunta relazione con una ragazza fidanzata. Durante la settimana è stato fatto con insistenza il nome di Ambra Lombardo, confermato in studio dai tre paparazzi e dal giornalista Carlo Mondonico.

La ragazza è attualmente fidanzata con Kikò Nalli. Il bel tenebroso del Grande Fratello ha fermamente smentito quanto affermato dagli altri ospiti in studio, facendo seguito alla smentita di Ambra Lombardo tramite social dei giorni precedenti. Pare che durante i suoi appostamenti Alex Fiumara abbia raccolto delle prove di questa relazione, che nei prossimi giorni verranno pubblicate su un noto settimanale di gossip. Durante la puntata di Pomeriggio5 è stato mostrato un video dei due che parlano in maniera molto intima. Tutavia, come affermato da Gaetano Arena tra loro ci sarebbe solo una bella amicizia, di cui Kikò Nalli sarebbe a conoscenza.

Gaetano Arena è parso piuttosto nervoso durante la discussione e, sebbene abbia negato qualsiasi coinvolgimento con Ambra lombardo, ha avuto dei momenti di incertezza, quasi nervosismo, che in studio sono stati interpretati come nervosismo, come se nascondesse qualcosa. La settimana prossima pare verranno rivelate le foto e allora, forse, si farà più luce su questa vicenda. Nel frattempo nessuno degli altri ex concorrenti del Grande Fratello chiamati in causa in questa vicenda ha per ora parlato, tanto meno Ambra.