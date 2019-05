Karina contro il web: "Non vi fate il c..., lo fate vedere"

La nuova puntata di "Ciao Darwin" ha visto contrapporsi in studio il "web" e la "tv", rispettivamente capitanati da Pancio ed Enzuccio, Paola Perego e Alessandro Cecchi Paone. E nel corso della nuova sfida, l'opinionista "tv" Karina Cascella ha attaccato la compagine avversaria.

A vestire il costume di padre natura è stato il modello italiano Filippo Melloni, il quale, in un'intervista rilasciata a "Cosmopolitan", si è presentato come un influencer marketing molto seguito dal popolo del web e ha rivelato di essere uno studioso di Medicina.

Karina Cascella e le parole al vetriolo contro il web

"Vorreste essere da questa parte al posto nostro – ha così istigato Karina Cascella la squadra avversaria – la realtà è che voi non vi fate il cu*o come dite, ma il cu*o lo mettete in mostra e semmai lo fate vedere" . Alle parole infuocate lanciate dall'opinionista di "Uomini e donne" e "Domenica Live", è seguita la reazione provocatoria di Laura Cremaschi. Così, la web influencer ha deciso di mostrare con sguardo fiero il suo fondoschiena in studio, sfoggiando un succinto abito rosso, che il pubblico maschile ha apprezzato con scroscianti applausi.

