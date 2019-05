Ciao Darwin, torna madre natura Ema Kovac: "Il vostro desiderio si è avverato"

Dopo essere riuscita ad ammaliare il pubblico di Canale 5, indossando il costume di madre natura nella prima puntata della nuova edizione di "Ciao Darwin", Ema Kovac ha segnato il suo ritorno nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis con la collaborazione speciale di Luca Laurenti.

La modella croata ha avuto quindi l'onere e l'onore di fare nuovamente da arbitro nella sfida a squadre del format di Canale 5, che questo venerdì sera ha visto contrapporsi tra loro i team "mutanti" e "umani", rispettivamente capitanati da Rodrigo Alves in arte il Ken Umano e Claudia Ruggeri.

Sul suo profilo ufficiale Instagram, la biondissima modella Ema ha destinato un messaggio ai suoi follower, ringraziando in particolare coloro che hanno richiesto a gran voce che tornasse a "Ciao Darwin" nelle vesti di madre natura.

Ema Kovac strega per la seconda volta il pubblico di "Ciao Darwin"

"Felicissima!- ha scritto Ema Kovac in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram- Grazie mille a tutti che avevano fiducia in me e tutti voi che avete chiesto di vedermi di nuovo, il vostro desiderio si è avverato".

In una recente intervista concessa a Super Guida TV , la bellissima Kovac aveva rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua partecipazione alla prima puntata di Ciao Darwin 8: " Mentre guardavo la prima puntata, il pubblico di tutta Italia mi mandava messaggi di supporto ed incoraggiamento e non ho potuto nascondere le lacrime di gioia".

