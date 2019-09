Il cinema piange Carol Lynley, protagonista di Love Boat

È morta Carol Lynley, indimenticata e indimenticabile protagonista di Love Boat, una delle serie cult degli anni Settanta. Bellissima e affascinante, conquistò il pubblico con la sua innata eleganza senza tempo, che le permise di ricoprire tantissimi altri ruoli nella sua lunga carriera. Il suo nome era in realtà Carole Ann Jones ma fin dai suoi primi lavori come modella, anche per le pubblicità televisive, scelse un nome d'arte.

A dare la notizia della scomparsa di Carol Lynley è stato Hollywood Reporter. Il sito ha riferito che l'attrice è scomparsa lo scorso martedì all'età di 77 anni nella sua casa. Carol Lynley viveva a Pacific Palisades in California ed è qui che sarebbe stata colta da un infarto. L'attrice è conosciuta al grande pubblico soprattutto per essere stata una delle protagoniste della serie Love Boat, uno sceneggiato di grandissimo successo ambientato a bordo di una nave da crociera. Tra tutti i protagonisti, quello interpretato da Carol Lynley è stato uno dei più amati anche in Italia, dove la serie è stata molto seguita per tutto il periodo di messa in onda.

Tuttavia, Carol Lynley nella sua lunga carriera ha lavorato molto come attrice di film per il cinema ed è indimenticabile la sua interpretazione in L'avventura del Poseidon del 1972, sicuramente il suo lavoro migliore. Questa non è però stata la sua prima interpretazione cinematografica, perché il vero debutto della Lynley al cinema è stato con il film “Innamorati in blue jeans” del 1959, per il quale l'attrice ha ottenuto anche una candidatura ai Golden Globe come migliore debuttante. La sua scomparsa lascia un grandissimo vuoto nel cinema americano, così come la sua eleganza che non ha mai avuto eredi. Carol Lynley è considerata l'attrice più bella della sua generazione.