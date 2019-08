Temptation Island, Ciro Petrone chattava con altre donne: la rivelazione della fidanzata

In questi giorni, il profilo Instagram ufficiale di Temptation Island ha iniziato a condividere i video di presentazione delle sei coppie che prenderanno parte alla versione VIP del fatual show di Canale5. La messa in onda del programma è prevista per la seconda metà di settembre. Tra le clip già rese note, ha fatto discutere quella di Ciro Petrone e della sua compagna Federica Caputo.

I due dichiarano di aver scelto di partecipare a Temptation Island Vip perché circa otto mesi fa Federica avrebbe scoperto che Ciro si dilettava a chattare con altre donne. La ragazza non considera rispettoso il comportamento dell'attore e da quel momento si è insinuato nella sua mente il dubbio che Ciro Petrone possa averla tradita. Federica e l'attore hanno discusso molto a lungo su questo fatto e da allora i loro rapporti si sono incrinati. In Federica è in parte scemata la fiducia del ragazzo, che vuole dimostrarle di amarla. Temptation Island Vip potrebbe rappresentare un modo per verificare quanto la loro relazione sia solida per poter pensare a un futuro insieme.

“ Circa otto mesi fa ho scoperto che Ciro chattava con altre ragazze questa è l'occasione della vita, almeno per il nostro rapporto nel bene e nel male ”, ha dichiarato la ragazza nel video di presentazione. Ciro Petrone sembra asserire alle parole di Federica Caputo prima di dire la sua: “ Io penso di essere cambiato, ho tanta voglia di dimostrarlo a lei. Speriamo bene... ”.

Le registrazioni del programma sono in corso già da una settimana e per ora non trapela nessuna informazione dal resort sardo. Si sa solo che una delle coppie in gioco, quella formata da Nathalie Caldonazzo e dal suo compagno, sia partita già in crisi.