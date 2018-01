Clamorosa gaffe a L'Eredità: "L'anno delle Fosse Ardeatine? 1971"

Ancora una gaffe nel programma Rai L'Eredità. Alla concorrente viene chiesto l'anno dell'eccidio delle Fosse Ardeatine e la sua risposta spiazza tutti.

Nell'ultima puntata de L'Eredità, programma di Rai1 condotto da Fabrizio Frizzi, una concorrente lascia pubblico in studio e telespettatori senza parole. Nel gioco in cui bisogna associare eventi storici con la data in cui sono avvenuti, la partecipante fa una gaffe clamorosa. La domanda è: "È l'anno dell'eccidio delle Fosse Ardeatine". Le quattro possibili risposte: 1944, 1959, 1971 e 1991. La concorrente non ha dubbi e sceglie la terza opzione, ovvero 1971.

Peccato che l'eccidio delle Fosse Ardeatine risalga al 24 marzo del 1944, giorno in cui oltre trecento civili e militari italiani furono uccisi dalle truppe di occupazione tedesca. La risposta della partecipante al quiz televisivo ha scatenato l'ironia e la rabbia dei telespettori che, sui social network, le hanno dato della "capra, capra, capra", prendendo in prestito la ormai famosa espressione di Vittorio Sgarbi.