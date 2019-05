Clamorosa gaffe a L'eredità. Pure Flavio Insinna sgrana gli occhi

Che nei quiz televisivi si cada in brutte gaffe ormai è fatto saputo e risaputo. Non si può conoscere tutto. Certo è che alcuni sciovoloni si possono spesso evitare. E di scivoloni a L'eredità ce ne sono parecchi. Non c'è puntata che vada in onda senza una gaffe clamorosa che nel giro di qualche ora diventa virale in rete. Addirittura sui social ci sono pagine e pagine dedicate proprio a queste "cadute di stile".

L'ultima in ordine di tempio è arrivata ieri sera, quando davanti agli occhi sgranati di Falvio Insinna il concorrente ha sparato una data senza pensarci troppo probabilmente. La domanda era: "Quando Philippe Petit cammina su una fune sospesa tra le Torri Gemelle?". Possibili risposte: "1922, 1953, 1974, 2010". Domanda non troppo facile, forse. Ma la risposta del concorrente è davvero fuori tempo. Il concorrente, infatti, ha scelto di dire 2010. Peccato, però, che delle torri del World Trade Center non c'era già più traccia in quegli anni...

In rete gli utenti non hanno troppo perdonato il concorrente e si sono scagliati contro di lui senza la minima pietà. "Ma l'attentato dell'11 settembre del 2001 non ti ricorda niente? Ignorante", scrive uno. E un altro aggiunge: "Vergognoso. Senza parole"