Clamoroso a Temptation Island: "Il tentatore Javier è già fidanzato"

Clamoroso a Temptation Island, dove non mancano mai, ma proprio mai, i colpi di scena. Ecco allora servito l'ultimo, che riguarda il tentatore Javier Martinez.

Già, il bel pallavolista moro che sta facendo vacillare Ilaria, fidanzata di Massimo (alle prese, a sua volta, con la tentazione Elena), nasconderebbe un segreto, di quelli con la "s" maiuscola. Come scrivono alcuni utenti sui social, Javier, infatti, sarebbe infatti fidanzato.

Insomma, se nel reality show di successo di Canale 5 il tenebroso argentino veste i panni del single tentatore, ma nella vita reale sarebbe già impegnato: il suo cuore, infatti, batterebbe per un'altra ragazza - e non certo per Ilaria… – peraltro, pare, da diverso tempo. I due sarebbero stati avvisati sul litorale marchigiano, al mare, in atteggiamenti inequivocabili da fidanzatini impegnati in una relazione.

Almeno per il momento, non è arrivato né la conferma né la smentita all'indiscrezione, neppure da parte della produzione del format della rete ammiraglia Mediaset.