Claudia Galanti hackerata: "Mi hanno ricattato, volevano soldi"

Claudia Galanti è stata hackerata e solo ieri è potuta tornare in possesso del suo profilo Instagram, spiegando quello che è accaduto ai suoi follower. La showgirl alcuni giorni fa è stata vittima di hacker che hanno violato la sua privacy accedendo ai dati sensibili del suo smartphone e l'hanno anche ricattata chiedendole dei soldi per non divulgare informazioni e materiale multimediale trovato sul suo dispositivo.

“ Ciao a tutti!!! Sono stata hackerata!" ha esordito in un lungo post su Instagram, spiegando che " qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei messaggi, nelle mie foto, in tutti i miei profili social. Si è presentato con un nickname. Mi ha tempestato di messaggi, mi ha chiesto soldi. Surreale. Ancora non sono riuscita a riavere tutto. E non potevo fare nulla ".

" Sono stata hackerata, che detta così sembra una banalità. Non lo è perché non puoi fare nulla. E se non si riesce a tenere la freddezza e la calma si rischia di stare sotto scacco di queste persone ”, ha aggiunto. La 37enne ha poi raccontato di essere andata subito alla polizia postale a denunciare il reato e ha infine chiesto scusa ai fan qualora avessero ricevuto messaggi spiacevoli tramite il suo profilo.

“ A oggi non mi sono liberata, ma sarà la polizia postale a indagare e a prendere provvedimenti. Vi chiedo scusa se qualcuno è stato bloccato, se altre persone hanno ricevuto messaggi brutti. Piano piano sistemerò tutto, aggiungerò di nuovo, sbloccherò e riprenderò possesso delle mie cose. Un bacione ”, ha concluso la Galanti.

