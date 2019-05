Claudia Gerini: “Ho vissuto sotto scorta per un mese intero”

In un'intervista rilasciata al settimanale "Gente", Claudia Gerini ha rivelato di aver vissuto sotto scorta per un mese e di essersi sentita come se fosse in prigione.

Nel suo nuovo film "A mano disarmata", diretto da Claudio Bonivento, l'attrice interpreta Federica Angeli, la giornalista de "La Repubblica" costretta a vivere sotto scorta dal 2013, quando iniziò ad indagare sul clan Spada che aveva il predominio su tutto il territorio di Ostia.

“ È una donna dalla forza eccezionale. Io ho vissuto sotto scorta per il mese delle riprese e posso assicurare che è come stare in prigione ”, ha dichiarato l’attrice 47enne che ha avuto modo di conoscere di persona la giornalista per poter entrare meglio nel personaggio.