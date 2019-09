Claudia Lai Nainggolan sui social: "Il periodo più buio della mia vita"

Claudia Lai Nainggolan si mostra per la prima volta con il suo nuovo taglio di capelli. Niente look alla moda o trend super chic: la moglie di Radja Nainggolan sta lottando contro un tumore e ha deciso di “darci un taglio” a poco più di un mese dalla loro iniziale caduta. Postando una foto in bianco e nero su Instagram, Claudia testimonia di stare affrontando la chemioterapia a testa alta.

“ Una foto in bianco e nero – scrive la moglie del calciatore del Cagliari – per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo ”.

Il like di Miralem Pjanic per Claudia Lai Nainggolan

Sarda doc e madre di due bambine (Aysha, 7 anni e Mailey di 3), Claudia Lai Nainggolan ha voluto ringraziare in questo modo chi le sta vicino per non essere sola in questo difficile percorso. Lo scatto è stato immediatamente sommerso di like e commenti d’incoraggiamento, tra i quali spicca anche la doppia emoticon con un cuore ed un bacio di Miralem Pjanic, grande amico della coppia ed ex compagno del “Ninja” ai tempi della Roma.

Claudia e Radja, che intanto è tornato a giocare in Sardegna, si sono conosciuti in un centro commerciale di Villacidro, nel sud dell'isola, dove lei lavorava come commessa. Si sono sposati nel 2011 con rito civile a Roma. Nonostante si sia parlato spesso di feroci liti tra i due e di un matrimonio in frantumi, il centrocampista belga è sempre stato al suo fianco. Soprattutto ora che, come ha scritto Claudia sui social, “sto vivendo un incubo”.

Radja è la persona che più di ogni altra la sta sostenendo nel corso della sua stagione più difficile. “ Ma noi donne – ha aggiunto nei giorni successivi alla scoperta della malattia – siamo più forti di tutto ”.