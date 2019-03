Claudia Mori: "Il programma di Celentano non è un flop"

Lo show creato e prodotto da Adriano Celentano, dopo una manciata di episodi, è stato messo in pausa e rimandato a settembre. Sulla questione interviene Claudia Mori che prende le difese del compagno e attacca tutte quelle persone che hanno criticato il progetto del molleggiato. Tra questi ci sono Milo Manara e Michelle Hunziker.

“L’umore di Adriano e molto alto”, afferma Claudia Mori in un’intervista che ha rilasciato qualche giorno fa su Il Tempo . “Non si può parlare di fallimento. La serie è appena iniziata. Il programma è stato semplicemente spostato, perché vittima di un palinsesto imprudente.” E poi aggiunge: “I 20 milioni di euro? Non capisco da dove nasce il riferimento a questa cifra. La Hunziker? Non ho capito il suo comportamento. Ha accusato Adriano diverse volte di sessismo. Sembra giusto una cosa del genere? È stata molto prevenuta, si è voluto stigmatizzare un problema che non esiste. Proprio in Adrian si affronta anche la violenza sulle donne. Se così fosse sarebbe controproducente.”

La Mori attacca anche Milo Manara. Il fumettista avrebbe accusato la coppia di aver inserito nello show i disegni senza il suo consenso: “Siamo rimasti senza parole. Manara ha visionato tutto il progetto ed è rimasto molto contento del risultato. Aveva affermato di voler apparire nei titoli di testa come character Design. Secondo il contratto poteva anche non firmare e in quel caso avremmo ovviato alla questione.”