Claudia Pandolfi parla delle molestie: "Mi è capitato un episodio spiacevole quando avevo 10 anni"

L’attrice Claudia Pandolfi ha 44 anni e una carriera avviata. Da sempre ha ostentato il suo carattere forte e determinato, che in più occasioni l’ha salvata da situazioni ambigue e spiacevoli. Stanotte è intervenuta nel programma “I Lunatici” in onda su Rai Radio2 dall’1:30 alle 6:00 del mattino. Ai microfoni ha affrontato nuovamente l’argomento molestie nel mondo dello spettacolo.

Tempo fa aveva già parlato del “provino” fatto all’età di 16 anni, dove le era stato chiesto di spogliarsi e mettersi stesa sul divano. Claudia Pandolfi era riuscita a mantenere il controllo della situazione e a defilarsi. Forse anche perché aveva già vissuto qualcosa di simile in passato. “ È vero che mi è capitato un episodio spiacevole durante la mia vita di essere umano: mi è successo nel quartiere, c'era una persona poco raccomandabile che si aggirava, ero molto piccola, avevo 10 anni ”, ha raccontato l’attrice romana. Non si è trattato di una vera violenza sessuale, ma certamente la vicenda è rimasta impressa nella mente della piccola Claudia e l’ha condizionata nelle scelte successive.

Crescendo, ha imparato ad avere un atteggiamento “ limpido ” e per nulla “ malizioso ” quando parlava con i produttori, come ha dichiarato in una vecchia intervista. Questo le ha permesso di intraprendere una lunga e serena carriera nel mondo dello spettacolo, iniziata quando aveva 17 anni per gioco.

“ Non avrei mai pensato di fare l'attrice. Il mondo dello spettacolo è arrivato per caso, ho fatto la ginnasta fino a 12 anni, poi mi mandarono via dalla squadra perché ero troppo alta ”, ha raccontato Claudia Pandolfi. Ancora minorenne, partecipò per caso a un concorso acquatico: in palio c’era l’ingresso gratis in un locale alla moda. In realtà il premio fu molto più cospicuo, perché qualcuno notò Claudia Pandolfi e così poté partecipare a Miss Italia e in seguito fare il provino con Michele Placido. “ Il film si chiamava 'Le amiche del cuore' e iniziai così a fare l'attrice. A 17 anni ”, ha detto ai microfoni di Rai Radio2.

Dopo i ruoli in "Un medico in famiglia", "Distretto di polizia" e il successo più recente di “È arrivata la felicità”, ora interpreta Monica, insegnante e matrigna di uno dei protagonisti, nella serie tv Baby, presto nuovamente sul piccolo schermo con la seconda stagione. “ Sul set sono un po' la zia naturalmente, ma è una dinamica che funziona, mi sento a mio agio ”, ha raccontato Claudia Pandolfi, che nella vita è davvero mamma di due bambini.