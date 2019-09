Ecco perché Claudia Santamaria e Francesca Barra sono scomparsi dai social

Il reality show “Celebrity Hunted” di Amazon che ha già arruolato nelle sue fila star come Fedez, Luis Sal e Francesco Totti, sembra che sia riuscito a mettere a segno un altro colpaccio o meglio due in un colpo solo, trattandosi di una coppia: Claudio Santamaria e Francesca Barra.

I due che, da quando formano una delle coppie più glamour del panorama italiano, non hanno fatto altro che essere onnipresenti sui social, postando immagini non solo dei loro rispettivi impegni professionali, ma soprattutto della loro vita insieme, tanto romantica quanto tormentata, soprattutto per la perdita del figlio che attendevano, all’improvviso è scomparsa dai social e nessun radar mediatico sembra riuscire a intercettarli.



Che fine hanno fatto? Stanno passando un periodo di astinenza dai social? Si sono convertiti a vita privata da non condividere più con i loro follower? Chissà,,. Oppure anche per la loro improvvisa scomparsa dai social esiste una spiegazione targata Amazon e, nello specifico, “Celebrity Hunted” per la cui partecipazione la produzione vieta tassativamente l'uso di social?

Il reality che, visto il presunto cast finora annunciato, promette scintille non si sa ancora quando andrà in onda, ma a quanto pare la coppia Santamaria-Barra ha deciso di abbassare di colpo le serrande sulla sua vita privata, come ha già fatto Fedez che in un video commosso ha salutato i suoi follower, spiegando che, come concorrente di “Celebrity Hunted” di Amazon, fino alla fine del programma, per regolamento, gli è proibito usare ogni tipo di social.

A far pensare che anche Claudio Santamaria e Francesca Barra faranno parte del cast di “Celebrity Haubned” è stato il fatto che durante il compleanno della bella giornalista e scrittrice né lei né il suo compagno abbiano celebrato sui social un evento che, invece, negli anni scorsi li ha visti scatenarsi in dediche d’amore e teneri auguri. Invece no. Quest’anno silenzio di tomba.

E qualcosa vorrà dire. Crisi irreversibile oppure, come sospetta invece Dagospia, i due hanno ricevuto la proposta di partecipare in coppia a “Celebrty Haunted” e quindi, come da regolamento, sono stati entrambi obbligati a silenziare tutti i loro social fino alla fine dello show.

In questi giorni, intanto, sono partite live le riprese,anche se ancora non è nota la data di messa in onda dello show. Quindi, dopo Fedez e il suo amico youtuber Luis Sal e poi Francesco Totti, che hanno avvisato i loro follower che, facendo parte del cast di questo reality, è stato loro chiesto di non usare alcun tipo di social per documentare la loro esperienza, anche Claudio Santamaria e Francesca Barra potrebbero far parte dei vip che si contenderanno la vittoria finale.

A quando la conferma ufficiale della loor partecipazione?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?