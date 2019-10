Claudio Cecchetto, malore per il produttore trasportato in ospedale con un’ambulanza

Momenti di paura durante la presentazione del nuovo album di Benji e Fede: all’evento era presente anche Claudio Cecchetto che, come riportato da alcuni organi di stampa, è stato colto da malore improvviso e trasportato in ospedale.

Il produttore e disc jokey si è sentito male nel corso della serata di ieri, 17 ottobre scorso, organizzata presso il Nhow Hotel di via Tortona a Milano, ma non si conoscono le cause del malore né le attuali condizioni di salute di Claudio Cecchetto. Al momento, infatti, non sono trapelate informazioni riguardanti quanto accaduto e tutti sono in apprensione per il fondatore di Radio Deejay. Per lui, tuttavia, questi ultimi giorni sono stati molto pesanti in seguito alla scomparsa dell’amata mamma di cui, proprio ieri, si sono tenuti i funerali.

Claudio Cecchetto, 67 anni, è stato colpito dalla morte della madre Ines avvenuta qualche giorno addietro. Lui, sempre molto attivo sui social, aveva condiviso con i fan questo triste momento postando una immagine felice della mamma, e poi è completamente sparito. In tanti sperano che, proprio attraverso Instagram dove è spesso attivo, Cecchetto possa dare qualche notizia in più sul suo stato di salute, confortando, così, i più ansiosi e timorosi. Il silenzio da parte del suo entourage e da parte dello stesso produttore musicale, infatti, sta allarmando tutti coloro che lo seguono quotidianamente e che, quindi, sperano che il malore che l’ha colpito nella serata di ieri non sia stato causato da qualcosa di grave. Per il momento, dunque, l’unica cosa da fare è attendere notizie maggiori sullo stato di salute di Cecchetto, evitando falsi allarmismi.