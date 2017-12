Claudio Sona e Mario Serpa pizzicati (di nuovo) insieme

Dopo la fine della loro relazione e il presunto tradimento di Sona, Mario e Cladio pare siano tornati insieme.

Sono già alcune settimane che i due vengono pizzicati insieme dai fan. Ora, però, sembrano aver deciso di uscire allo scoperto. Ieri sera, infatti, Mario Serpa ha raggiunto Claudio Sona alla presentezione del suo libro. I fidanzatini (?) sono stati beccati fuori dalla struttura insieme in atteggiamenti piuttosto intimi.

Vista la possibile reunion, non poteva mancare il commento del giornalista Alberto Dandolo che in passato si era occupato parecchio della coppia formata da Claudio Sona e Mario Serpa. Così tramite il suo profilo Instagram ha commentato: "Mi ero ripromesso di non tornare piu' su questa storiella. O storiaccia. O semplicemente storia. Ma osservando questa foto scattata qualche ora fa mi chiedo: 1) Esiste davvero l'umano perdono? Se si, invidio e ammiro chi è capace di viverlo e applicarlo; 2) Sono forse le consuete dinamiche gaye a ritenere che tutto sia velocemente superabile e riedificabile? Puo' essere. 3) Abbiamo scherzato? (IO NO PERO'!); 4) Come dice Tina: "E' solo BUSINESS"? 5) O forse SARA' BUSINESS? E a breve? ISOLA in coppia? Ps: Rifarei e riscriverei tutto cio' che ho fatto e scritto! Perché io ero, sono e sarò SEMPRE in BUONA FEDE! Mi auguro lo siano ora anche tutti gli altri soggetti di questa storiella..o storiaccia..o semplicemente storia!".