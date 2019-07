Clementino “invecchia” su Instagram. Ma la foto è a rischio censura

La moda di FaceApp ha preso il sopravvento e tanti vip non hanno resistito alla tentazione di vedersi da vecchi. Lo ha fatto anche il rapper Clementino pubblicando una foto che ha spostato l’attenzione dei fan su un dettaglio ben diverso dal suo viso.

Cappello nero, occhiali da sole scuri e slip bianco: è questa la foto che il rapper ha scelto come immagine da invecchiare usando l’applicazione che nelle ultime ore ha spopolato tra gli utenti della rete. Se tanti, però, hanno preferito un primo piano, Clementino ha osato con una foto che sembra essere una vera e propria provocazione. Pur proponendosi invecchiato, il campano, al secolo Clemente Maccaro, ha mostrato come un dettaglio di sé, nel tempo, non cambierà mai. Anzi, si manterrà sempre “in forma”.

Dallo slip bianco, infatti, è ben chiaro ciò che Clementino ha voluto mettere in evidenza e che, col passare del tempo, resterà al suo psoto. I fan del rapper non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio hot del cantante e i commenti piccanti non si sono risparmiati.