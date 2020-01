Clima, Joaquin Phoenix arrestato mentre manifesta in piazza a Washington

Dai fasti del Golden Globe alle manette per la protesta contro il clima. L'attore Joaquin Phoenix, reduce dalla premiazione per il suo ruolo in "Jocker", è stato arrestato dalla polizia durante una manifestazione contro le politiche governative su ecologia e clima. L'attore è stato fermato dagli agenti mentre manifestava, insieme ad un centinaio di persone, sulla scalinata di Capitol Hill a Washington. Con lui c'erano anche altri personaggi famosi del cinema internazionale.

L'attore ha deciso di partecipare alla manifestazione "Fire Drill Fridays", che si tiene ogni venerdì da ormai diverse settimane a Washington, al fianco di altri volti famosi della cinematografia americana. Con lui c'erano infatti anche Jane Fonda, l'attore Martin Sheen e Susan Sarandon. Proprio l'attrice Jane Fonda avrebbe lanciato l'iniziativa, lei che era già stata arrestata in più occasioni per aver manifestato pubblicamente contro i cambiamenti climatici. Joaquin Phoenix è stato fermato dalla polizia locale a Washington durante un sit-in di protesta al quale stavano prendendo parte circa centocinquanta persone, tutte arrestate. A finire in manette sono stati anche gli attori Martin Sheen (che con Fonda ha recitato nella serie "Grace & Frankie") e Susan Sarandon. Le fotografie di "Jocker", con abbigliamento casual, occhiali neri e scarpe da tennis bianche che viene avvicinato dagli agenti al momento del fermo, stanno facendo il giro del web e sui social network impazzano le discussioni sulla sua scelta di schierarsi. Joaquin Phoenix e gli altri arrestati sono stati accusati di ostruzione e intralcio alla pubblica sicurezza e sono stati costretti a pagare una multa di 50 dollari nelle ore successive al rilascio.