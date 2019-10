Clio Make Up di nuovo incinta: "Grace diventerà una big sister"

Clio Make Up, al secolo Clio Zammatteo, è di nuovo incinta. È stata lei stessa ad annunciarlo attraverso le sue seguitissime pagine social. Per la make-up artist è la seconda gravidanza dopo quella del 2017.

L'annuncio è avvenuto con un brevissimo video in cui sono presenti tutti i membri della famiglia di Clio, quindi la piccola Grace che ormai ha due anni e il compagno della truccatrice, Claudio. La coppia vive ormai da tempo a New York, dove la make-up artist svolge gran parte della sua attività lavorativa che, ormai, non si limita solo alla creazione del trucco di scena per il cinema, il teatro e la televisione. Clio Make up, che ormai è una vera guru del settore, è diventata un'imprenditrice con un brand e con diverse attività legate al beauty.

“ Dobbiamo dirvi una cosa importante. Nel 2020, Grace diventerà una big sister ”, hanno detto i tre con grandi sorrisi. Pochi secondi sono bastati per far esplodere i commenti sotto il post, dove hanno fatto la loro comparsa anche nomi molto noti, come le sorelle Ferragni e Beatrice Valli, tempestive nel porgere le loro congratulazioni. “ Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità … una in particolare ve l’abbiamo tenuta nascosta per qualche mese. Se il 2017 è stato l’anno della lenticchia, il 2020 sarà l’anno dell’oliva ”, ha scritto Clio Make Up a commento del post, spiegandone (se ce ne fosse bisogno) il significato.

Sembrano lontane le paure del 2015, quando la coppia dovette affrontare il dramma di un aborto spontaneo. Dopo quei momenti così bui è poi nata Grace e oggi sono pronti ad allargare ancora la famiglia con un nuovo o una nuova arrivata. Tanti auguri!